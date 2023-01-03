«Страна-оккупант способна на все». Россия имеет в Крыму несколько типов носителей ядерного оружия — ГУР 3 января, 14:42 Крым (Фото:Reuters)

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии Укринформу.

По его словам, речь идет о кораблях, подлодках, самолетах и наземных комплексах, которые потенциально могут наносить удары ядерными боеприпасами.

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Как отметил представитель ГУР, украинские разведчики следят за перемещениями ядерного оружия России.

В частности, есть информация о том, что оккупанты вели определенные работы на объекте Феодосия-13 в поселке Краснокаменка. Там хотели хранить ядерные боеприпасы, но пока неизвестно, завершены ли эти работы.

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Говоря о рисках применения ядерного оружия со стороны РФ, Черняк отметил, что «страна-оккупант способна на все».

«Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий», — выразился он.

7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».



В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». Однако глава ГУР Кирилл Буданов высказывал мнение, что в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.

