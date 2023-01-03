«Страна-оккупант способна на все». Россия имеет в Крыму несколько типов носителей ядерного оружия — ГУР
Крым (Фото:Reuters)
По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии Укринформу.
По его словам, речь идет о кораблях, подлодках, самолетах и наземных комплексах, которые потенциально могут наносить удары ядерными боеприпасами.
Как отметил представитель ГУР, украинские разведчики следят за перемещениями ядерного оружия России.
В частности, есть информация о том, что оккупанты вели определенные работы на объекте Феодосия-13 в поселке Краснокаменка. Там хотели хранить ядерные боеприпасы, но пока неизвестно, завершены ли эти работы.
Говоря о рисках применения ядерного оружия со стороны РФ, Черняк отметил, что «страна-оккупант способна на все».
«Однако надеемся, что международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий», — выразился он.
7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».
В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». Однако глава ГУР Кирилл Буданов высказывал мнение, что в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.