«Грозит утечка мозгов». От чего зависит возвращение беженцев в Украину — объясняет социолог 10 августа, 16:39 Миниатюрные модели, изображающие беженцев из Украины в тематическом парке Мини-Европа в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью НВ объяснил, от чего зависит возвращение беженцев в Украину после войны.

Как рассказал в интервью НВ Паниотто, по состоянию на 26 июля с начала вторжения Агентство ООН по делам беженцев зафиксировало почти 10 млн пересечений границы с Украиной, но также зафиксировано 4 млн пересечений в сторону Украины.

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По словам гендиректора КМИС, это свидетельствует о том, что сейчас за границей находится 6 млн беженцев или меньше, потому что некоторые люди могут пересекать границу несколько раз.

«Разумеется, вернутся не все. Процент тех, кто вернется, зависит от течения войны и — крайне важно — от того, когда она закончится. Опрос беженцев показывает: 75% говорят, что обязательно вернутся, 7% не вернутся, а остальные окончательно не решили», — сказал он.

Паниотто отметил, что сейчас большинство беженцев еще не выучили язык, не получили работу, их дети еще не завели друзей и у беженцев большие проблемы с жильем.

«Чем больше времени пройдет, тем больше они укоренятся в новой стране и тем труднее будет возвращаться. Наиболее способные и образованные имеют больше шансов адаптироваться, и поэтому нам грозит утечка мозгов», — подытожил он.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах.

По словам вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, статус временной защиты для украинцев в Евросоюзе будет действовать по меньшей мере до весны 2024 года.

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