В Укрэнерго оценили угрозу тотального блэкаута в Украине

1 января, 11:25
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В Укрэнерго рассказали, угрожает ли Украине тотальный блэкаут (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Укрэнерго рассказали, угрожает ли Украине тотальный блэкаут (Фото:REUTERS / Vladyslav Sodel)

В Укрэнерго допускают вероятность тотального блэкаута в Украине в результате российских ракетных атак, но оценивают ее как низкую.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамика этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме», — сказал он.

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По его словам, энергетики научились готовиться к вероятным атакам РФ.

«Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проигрывают на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют», — добавил Кудрицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=s8ac2MNgeUw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Украина Отключения света Укрэнерго Блэкаут

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