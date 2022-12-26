При отсутствии обстрелов несколько новогодних дней могут пройти без отключения света — Галущенко 26 декабря, 20:47 Киев, 7 декабря (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести значительный удар по энергосистеме Украины. В отсутствие новых повреждений украинцы проведут несколько дней с бесперебойным энергоснабжением.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он не исключает, что новой датой массированных обстрелов Украины может стать Новый год, с 31 на 1 января.

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«Россияне не отказались от обстрелов энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год — это одна из таких дат, когда они попытаются максимально нанести ущерб нашей энергосистеме», — сказал он.

В то же время Галущенко подчеркнул, что масштабы возможного обстрела или ущерба оценить сложно. Однако, отметил он, надеется на Вооруженные силы, которые, как показали последние обстрелы, достаточно эффективно защищают небо над Украиной.

Министр также отметил, что в отсутствие обстрелов украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения по случаю новогодних праздников. По его словам, с каждым днем ситуация в энергетической сфере налаживается: удается увеличить производство электроэнергии и доставить ее потребителям.

«Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть в каждом часу», — сказал он.

По состоянию на понедельник, 26 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности. Аварийные отключения введены в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также в Киеве.

