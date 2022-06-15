«Классическая форма». России больше не нужны «референдумы» на оккупированных территориях — Данилов 15 июня, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Кремль не будет нуждаться в проведении «референдумов» на захваченных территориях из-за назначений россиян на правящие должности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона.

«Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить „референдумы“, а будут просто россиян назначать на должности», — заявил Данилов.

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По его словам, таким образом Россия даже не попытается легитимизировать присоединение оккупированных территорий, она просто будет брать их под свой контроль.

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