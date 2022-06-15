«Классическая форма». России больше не нужны «референдумы» на оккупированных территориях — Данилов

15 июня, 21:02
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Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)

Кремль не будет нуждаться в проведении «референдумов» на захваченных территориях из-за назначений россиян на правящие должности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона.

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«Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить „референдумы“, а будут просто россиян назначать на должности», — заявил Данилов.

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По его словам, таким образом Россия даже не попытается легитимизировать присоединение оккупированных территорий, она просто будет брать их под свой контроль.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   СНБО Российская агрессия Псевдореферендум Алексей Данилов Война России против Украины

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