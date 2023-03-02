Массированные ракетные атаки РФ по Украине могут остаться в прошлом, оккупанты ищут новую тактику — Гуменюк 2 марта, 16:11 Последствия ракетного удара РФ по пятиэтажке в Запорожье в ночь на 2 марта (Фото:Владимир Зеленский/Twitter)

Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что массированные ракетные атаки РФ могут остаться в прошлом. Оккупанты ищут новую тактику.

Об этом она сообщила на брифинге в Military Media Center.

«Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики», — отметила Гуменюк.

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По ее словам, войска РФ начинают распределять во времени ракетные удары.

«Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии Шахедов. Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары», — резюмировала представительница ВСУ.

В последний раз РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину 16 февраля. Оккупанты выпустили 36 ракет морского и воздушного базирования, среди них были Калибры. Силам украинской ПВО удалось сбить 16 ракет.

После этого войска РФ преимущественно применяли для атак дроны-камикадзе, а также точечно били ракетами по украинским городам на востоке, в центре и на севере страны.