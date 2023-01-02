В ВСУ не исключили новую массированную атаку РФ на Украину накануне 7 января 2 января, 15:17 Ракетный удар РФ по Киеву днем 31 декабря (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В Воздушных силах ВСУ не исключили подготовку войсками РФ нового массированного удара по Украине накануне Рождества 7 января, которое отмечают часть украинцев.

О вероятности атаки сообщил спикер командования Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что о планах агрессора знает только руководство Кремля, но ВСУ готовится.

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«Такой информации никто не даст, кроме российского руководства. Мы будем готовиться. Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали пока мы не знаем, а люди готовы. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы», — отметил он.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.



2 января РФ атаковала иранскими беспилотниками Shahed Киев, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

В результате ударов в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Над Киевом удалось сбить 22 вражеских беспилотника. Всего по Украине силы ПВО уничтожили 39 дронов-камикадзе Shahed, два БПЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10 и управляемую авиационную ракету Х-59.

В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры.