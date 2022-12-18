Зеленский заявил, что Россия хочет провести новое наступление на Украину в 2023 году 18 декабря, 15:06 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия захочет осуществить новую масштабную атаку на Украину уже в следующем году.

Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 и LCI, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.

На вопрос, есть ли признаки того, что Россия готовит вторую волну наступления в 2023 году, Зеленский ответил утвердительно.

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«Мы понимаем, что они будут хотеть этого, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я думаю, они еще не оставили такие мысли», — сказал президент.

В то же время он подчеркнул: речь не идет о том, способны ли россияне это сделать.

«Я говорю о том, что желание такое у них есть. Я в этом уверен», — добавил Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ может пойти в новое наступление в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — конце января». По его словам, это может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

Министр обороны Украины Алексей Резников тоже сказал, что войска РФ готовят призывников к новому наступлению и могут снова атаковать уже в феврале. Он сказал, что вторая часть мобилизованных, примерно 150 тысяч человек, проводит тренировочные курсы в разных лагерях — для подготовки нужно не менее трех месяцев.