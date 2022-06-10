«Битву мы выиграли». В Минобороны оценили вероятность повторного наступления РФ на Киев

10 июня, 12:22
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В Минобороны прокомментировали вероятность повторного наступления РФ на Киев (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Минобороны прокомментировали вероятность повторного наступления РФ на Киев (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В Министерстве обороны рассказали, возможно ли повторное наступление российских оккупационных войск на Киев.

В эфире телемарафона пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сказал, что в ближайшей перспективе не видит возможности наступления РФ на Киев, однако нельзя исключать такую возможность.

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«Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил и оборона усиливается», — заявил он.

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5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Наступление Война России против Украины

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