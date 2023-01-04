Будет второе поражение РФ. В ГПСУ считают маловероятным повторное наступление из Беларуси в январе 4 января, 18:05 Украинский пограничник (Фото:МВД)

По данным украинских пограничников, новое нападение России на Украину с территории Беларуси вряд ли может произойти в январе.

Об этом в среду, 4 января, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире общенационального марафона.



«Можно попытаться повторить это наступление, однако я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы на второе поражение, можно начать его завтра, например. Но достаточных сил у них для этого нет», – сказал глава ГПСУ.

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Он отметил, что в настоящее время не фиксируется создание наступательных группировок на территории РБ.

«Общая численность российских оккупационных войск, которые сейчас находятся на территории Беларуси, – преимущественно на полигонах в Витебской области, на достаточном удалении от государственной границы с Украиной, – составляет от 10 200 до 10 500 военнослужащих», – высказался Дейнеко.

По его информации, в ближайшие две недели часть этих оккупантов вернут в РФ, чтобы в дальнейшем перебросить в зону боевых действий на Донбассе. На замену им прибудут другие российские военные.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

