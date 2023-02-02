РФ может готовить рейды на северо-востоке Украины, чтобы отвлечь ВСУ, нападение из Беларуси остается маловероятным — ISW 2 февраля, 09:02 Военнослужащие 72 ОМБр им. Черных Запорожцев ВСУ (Фото:ОК Північ/ Facebook)

Россия продолжает попытки удержать войска ВСУ возле северо-восточных границ Украины и может готовить трансграничные рейды, однако полноценное нападение из Беларуси остается маловероятным.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 1 февраля.

Украинские чиновники продолжают предупреждать о намерении России провести наступательную операцию на Донбассе в феврале и/или марте, что совпадает с оценкой ISW о наиболее вероятном сценарии развития событий. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 1 февраля, что Украина находится накануне активной фазы боевых действий, которые будут проходить в течение следующих двух месяцев. Юсов отметил, что из-за неудовлетворительного состояния российской военной техники оккупантам приходится полагаться только на массовость. «Говорить о том, что противник сможет атаковать Украину с разных сторон на всей протяженности 1500-километрового фронта, трудно. У них просто нет такой силы. Но мы наблюдаем усиление группировок противника на Луганском, Донецком направлениях», — рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский. В то же время российские военкоры признают, что перспективы наступления «не вгоняют в панику» украинские силы и ВСУ продолжают разрабатывать собственные планы контрнаступления. Ранее ISW сообщала, что ВСУ могут начать крупные контрнаступательные операции к лету 2023 года.

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Президент России Владимир Путин может готовить почву для российских рейдов через границу в северо-восточные регионы Украины — вероятно, в попытке удержать часть сил ВСУ в этих областях и поддержать свои внутренние информационные операции. ISW напоминает, что 1 февраля Путин провел совещание — якобы для обсуждения «восстановления жилой инфраструктуры» в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. При этом он подчеркнул, что происходящие там взрывы должны быть «задачей военного ведомства». Таким образом, считают аналитики Института, Путин продолжает вести информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну против Украины как якобы «экзистенциальную угрозу» для российских граждан и заручиться внутренней поддержкой затяжной войны. Кроме того, Путин может создать условия для эскалации трансграничных атак и рейдов, чтобы рассредоточить украинские силы и отвлечь их от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах. Однако ISW по-прежнему считает, что повторное российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, и украинская сторона это осознает — что подрывает информационные усилия Путина.

Кремль, вероятно, воспользуется возможностью дискредитировать Игоря Гиркина — одного из самых заметных критиков в российском националистическом пространстве, после его ссоры со спонсором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил Гиркина в трусости после его решения отступить из Славянска Донецкой области в июле 2014 года. Замечания Соловьева перекликаются с непрекращающимися попытками Пригожина атаковать Гиркина в российском информационном пространстве — что, по оценке ISW, является попыткой подорвать покровительские сети Гиркина и его влияние среди российских ультранационалистов. Ранее ISW указывала, что атаки на Гиркина, скорее всего, пойдут на пользу Кремлю, который воспользуется этой возможностью, чтобы дискредитировать Гиркина как одного из критиков Владимира Путина.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута;



оккупанты также продолжают ограниченные атаки в попытке вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная;

силы РФ продолжают проводить безуспешные операции ( включая диверсионно-разведывательные) на островах в дельте Днепра в Херсонской области, пытаясь не допустить закрепления украинских сил на этих участках;

включая диверсионно-разведывательные) на островах в дельте Днепра в Херсонской области, пытаясь не допустить закрепления украинских сил на этих участках; в РФ планируют ввести мораторий на закон о государственных закупках, чтобы упростить процедуры расходования средств в условиях все более затратных военных действий;

темпы набора в ЧВК Вагнера, возможно, замедлились в предыдущие месяцы, считают эксперты ISW, опираясь на статистику российской Федеральной службы исполнения наказаний ( вероятно, вербовочным усилиям Пригожина мешает репутация ЧВК Вагнера как группы, которая бросает бывших заключенных на крайне истощающие атаки в качестве живой силы);

считают эксперты ISW, опираясь на статистику российской Федеральной службы исполнения наказаний вероятно, вербовочным усилиям Пригожина мешает репутация ЧВК Вагнера как группы, которая бросает бывших заключенных на крайне истощающие атаки в качестве живой силы); крымские партизаны могли совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в оккупированном Крыму 30 января.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW