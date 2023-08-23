Чего ожидать украинцам? Будет ли выходной на День Независимости у госслужащих и наемных работников 23 августа, 09:02 Будет ли выходной на День Независимости (Фото:Viacheslav_Petrusha/depositphotos)

В четверг, 24 августа, украинцы будут праздновать свою Независимость. В спокойные периоды этот день в нашей стране был свободным от работы, а если выпадал на субботу или воскресенье, отдых переносился на понедельник, создав, таким образом, целых три выходных дня.

В 2023 году украинцы будут отмечать День Независимости Украины в четверг, следовательно, в соответствии с положениями статьи 73 Кодекса законов о труде, этот день должен быть свободным от работы. Однако в течение периода военного положения, применяются другие нормы законодательства.

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Стоит отметить, что Кличко запретил массовые мероприятия в Киеве 23 и 24 августа.

Согласно статье 6 Закона О трудовых отношениях в условиях военного положения, которая временно перекрывает пункты других статей, касающихся выходных и праздничных дней, дополнительный выходной в этот день не предоставляется. В данном законе указано, что во время действия военного положения не применяются положения статьи 53, первой части статьи 65, с третьей по пятую часть статьи 67, статьи 71, 73, 78−1 Кодекса законов о труде Украины, а также второй части статьи 5 Закона Украины Об отпусках.

Итак, 24 августа 2023 года в Украине будет рабочим днем для всех категорий населения. Однако, частные и коммерческие компании имеют право самостоятельно определять, давать ли рабочим выходной день.

Следует отметить, что мобилизация и состояние военного положения будут оставаться активными по крайней мере до 15 ноября 2023 года. Соответствующие правовые акты были утверждены главой государства Владимиром Зеленским.