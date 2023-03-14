Кремль избегает полной мобилизации, провоенное сообщество РФ опасается возможной силы и цели контрнаступления ВСУ — ISW 14 марта, 09:16 Украинский военный на линии фронта в Донецкой области, март 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Внесенный на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о повышении призывного возраста в России свидетельствует о том, что в обозримом будущем Кремль, вероятно, не планирует проводить полную мобилизацию.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

В российском информационном пространстве растет обеспокоенность по поводу боевого потенциала Украины — на фоне того, что российские войска скованы наступательной операцией в районе Бахмута. Такой вывод эксперты ISW делают из спекуляций и предположений российских «военкоров» и блогеров о возможном контрнаступлении ВСУ на юге Украины. В большинстве своем они считают, что приоритетом для украинских сил станет наступление на юге, в частности в направлении Бердянск-Мелитополь в Запорожской области или Мариуполь-Волноваха в Донецкой области. Впрочем, некоторые представители российского провоенного сообщества утверждают, что украинские силы обладают достаточной боевой мощью, чтобы провести второе контрнаступление: либо еще в одном районе юга Украины, либо на линии Купянск-Сватово на северо-востоке Харьковской области.



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Один из «военкоров», связанный с ЧВК Вагнера, фактически согласился с оценкой ISW относительно поводу украинской обороны Бахмута, утверждая, что ВСУ перемалывают лучшую пехоту российских войск в районе города, чтобы уменьшить способность российских войск остановить любые продвижения украинских сил. Он также считает, что ВСУ смогут продвинуться на юг и встретить там минимальное сопротивление России в отличие от других участков фронта. Депутат Госдумы России Дмитрий Кузнецов предположил, что целью ВСУ станет Крымский мост и стратегия его многомесячной блокировки — подобно примеру с Антоновским мостом в Херсонской области. Поэтому Кузнецов призвал российские войска быстро развернуть противодронную защиту критических линий коммуникаций, соединяющих Крым с материковой Россией.

Законопроект Госдумы РФ о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем Кремль, вероятно, не намерен проводить полную мобилизацию. Законопроект, который предлагает воплотить в жизнь предложения Сергея Шойгу, должен повысить максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет немедленно, а минимальный призывной возраст — с 18 до 21 года с ежегодным увеличением на один год между 2024 и 2026 годами. Шойгу высказал эту идею на заседании коллегии Министерства обороны России 21 декабря 2022 года, и с тех пор российские чиновники озвучивали противоречивые утверждения относительно того, будет ли это повышение возраста применяться уже к ближайшим циклам призыва весной и осенью 2023 года. Немедленное повышение максимального возраста в законопроекте, вероятно, направлено на то, чтобы за счет расширения возрастного диапазона призыва хотя бы частично удовлетворить срочные потребности российской армии в живой силе в войне против Украины. В то же время, приведенный график постепенного сокращения нижней планки призывного возраста может свидетельствовать о том, что Кремль не ожидает, что война в Украине продлится дольше следующих трех лет. В ISW также считают законопроект свидетельством того, что Кремль все еще выступает скорее против перспектив полной мобилизации и пытается найти другие пути усиления армии.

Россия по-разному использует свои новосозданные «штурмовые отряды» в различных тактических ситуациях. При этом оккупанты пытаются сосредоточить боеспособные силы и технику в постоянных формированиях, обученных проводить небольшие штурмы, одновременно отсекая значительно деградированные формирования от наступательных операций тактического значения. Украинский офицер запаса, ранее сообщивший о захваченной российской военной инструкции для «штурмовых отрядов», 12 марта подробно проанализировал, как российские войска используют такие подразделения в войне против Украины.

Речь идет как о формализованных постоянных штурмовых подразделениях, так и о специально созданных для войны в Украине временных «штурмовых отрядах». Украинский офицер пояснил, что постоянные штурмовые подразделения оккупанты интегрировали в структуры батальонов, полков и бригад, а их размер колеблется от роты до усиленного батальона. Такие подразделения имеют назначенных командиров, чаще всего 1−2 танка, несколько бронетранспортеров и от 40 до 80 человек. В то время как временные штурмовые отряды собирают в пределах полка или батальона для конкретных операций, не предоставляя таким отрядам номер, название, структуру, штатного командира или конкретное вооружение. Эти формирования, очевидно, часто отступают после первых потерь и страдают от значительных проблем со связью и координацией русских войск. Постоянные штурмовые подразделения оккупанты, вероятно, создали для прорыва украинских позиций и, возможно, наследовали тактику малых штурмов ПВК Вагнера в районе Бахмута. Сообщается, что российские войска также использовали некоторые из этих подразделений для наказания, а потому принудительно комплектовали их «проблемными» и непокорными солдатами, «чтобы отомстить им за поведение», пишет ISW. В большинстве своем российские войска используют штурмовые формирования для нападения на хорошо укрепленные украинские позиции и ведение боевых действий в городах. Однако эти недоктринальные формирования, вероятно, будут испытывать проблемы с проведением механизированного наступления на открытой местности в Украине, а потому россияне стремятся использовать их для условий в пределах действующих линий фронта, а не для широких оперативных целей.



Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российский политолог Алексей Мухин, член прокремлевского дискуссионного клуба Валдай, обвинил Евгения Пригожина в преследовании собственных политических целей в России и в том, что его амбиции представляют угрозу силам ЧВК Вагнера в Бахмуте. Эта атака на Пригожина была спровоцирована его саркастическим заявлением об участии в выборах президента Украины в 2024 году — тогда как Мухин обвинил спонсора ЧВК Вагнера в том, что понятие «п резидентские амбиции Пригожина» «начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с предстоящими выборами» в России в 2024 году. Новые нападки на Пригожина согласуются с оценкой того, что Минобороны России может намеренно расходовать силы вагнеровцев в Бахмуте, чтобы подорвать политические стремления Пригожина.

резидентские амбиции Пригожина» «начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с предстоящими выборами» в России в 2024 году. Новые нападки на Пригожина согласуются с оценкой того, что Минобороны России может намеренно расходовать силы вагнеровцев в Бахмуте, чтобы подорвать политические стремления Пригожина. Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает пытаться сохранить актуальность Чечни в российской политической и военной сферах, о чем свидетельствует его встреча с Путиным 13 марта. Путин, вероятно, надеется заставить Кадырова увеличить участие чеченских боевиков в боевых действиях в Украине из-за дальнейших потерь российских сил.

Александр Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана для расширению двустороннего сотрудничества и с целью смягчения влияния санкций. «Лукашенко часто действовал как вассал Кремля во время недавних поездок в иностранные государства, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля в попытке обеспечить дальнейшую поддержку Ирана в условиях международных санкций», — констатирует ISW.

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Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW