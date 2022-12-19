В Воздушных силах рассказали, усилит ли Россия ракетный террор к Новому году

19 декабря, 10:02
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В Воздушных силах призвали не привязывать ракетный атаки РФ к конкретным датам (Фото:Полиция Киевской области)

В Воздушных силах призвали не привязывать ракетный атаки РФ к конкретным датам (Фото:Полиция Киевской области)

В Воздушных силах рассказали, что ракетный террор со стороны РФ не обязательно может усилиться ближе к Новому году, поэтому не стоит привязывать действия оккупантов к конкретным датам.

Об этом в интервью УНИАН сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас «приветствовать», — отметил он.

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По словам представителя командования, у оккупантов расписаны «приоритетные цели» в Украине. Россия старается выбрать цель таким образом, чтобы удар стал как можно более болезненным для Украины.

«А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (Владимиру Путину — ред.), и для российского народа тоже нужно работать, на публику внутреннюю — это может быть вполне», — сказал Игнат.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.

https://www.youtube.com/watch?v=CuaJosL9xxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Новый Год Воздушные силы Война России против Украины

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