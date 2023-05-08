Пойдет ли РФ на эскалацию 9 мая: в Минобороны Украины оценили риски 8 мая, 10:32 Последствия одной из последних атак РФ по Киеву в начале мая (Фото:Stringer/Reuters)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что невозможно на 100% утверждать или опровергнуть информацию о том, буде тли обострение в стране на 9 мая.

«Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока продолжится война. То, что россияне любят даты и исторические параллели — да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они „не обострились“», — написала она в своем Telegram.

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Маляр добавила, что украинцы должны быть всегда готовы к коварству врага и к обороне.

По ее словам, обострении «может быть, может не быть».

Ранее в ГУР Минобороны сообщали, что российские спецслужбы могут готовить провокации против гражданского населения РФ и Беларуси на 9 мая.

В самой РФ в 21 городе и в оккупированном Крыму отменены военные парады.

С начала мая оккупанты активизировали удары по Украине, для атак войска РФ применяют дроны-камикадзе и ракеты.

В ночь на 8 мая Киев атаковали Шахеды, все 30 дронов были сбиты силами ПВО. В результате удара в столице травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.