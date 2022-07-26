Есть ли угроза нападения Беларуси и нового наступления на Киев — ответ израильского офицера

26 июля, 14:32
Российский танк, оставшийся на огороде жителя села Великая Дымерка Киевской области после неудачного наступления российских оккупационных войск на Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российский танк, оставшийся на огороде жителя села Великая Дымерка Киевской области после неудачного наступления российских оккупационных войск на Киев (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси и нового наступления на Киев.

Комментируя публикацию издания Foreign Policy, которое со ссылкой на собеседников в странах Запада сообщило, что в начале 2023 года Россия, скорее всего, начнет новое масштабное наступление и попытается захватить Одессу, Левин отметил, что готовить наступление — еще не значит его реализовать.

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«Вы не забывайте, что угроза Одессе не исчезла никуда, она есть. Просто она минимальна. Так же, кстати, как и наступление на Киев. Сейчас незначительные шансы на то, что они снова отправятся на Киев, но они есть», — сказал военный эксперт.

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Он добавил, что существуют также незначительные шансы на то, что в войну вступит Беларусь.

«Нет вероятности того, что это произойдет прямо завтра. Но эта вероятность [может] измениться в ближайшем будущем или не в ближайшем — через месяц-два-три», — объяснил Левин.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявлял, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне.

В настоящее время срок проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлен до 31 июля текущего года.

Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также режим Лукашенко приступил к тренировкам по «переходу из мирного в военное время».

Редактор: Анастасия Одинцова

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