Война и образование. Что ждет украинских школьников с 1 сентября 12 августа, 14:56 Сюжет Обязательным условием очного обучения в школе является наличие укрытия на случай воздушной тревоги (Фото:Варта1)

Начало учебного года 1 сентября 2022 года станет самым сложным для украинских школьников за все время независимости Украины. НВ рассказывает, как будет проходить обучение в новом учебном году в Украине в условиях войны.

Сколько школ сможет работать в очном формате и от чего это зависит

По данным портала Минобразования saveschools.in.ua, в Украине повреждены обстрелами рашистов 2211 учреждений образования, 230 из них полностью разрушены.

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Глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский заявлял, что по состоянию на начало августа к очному обучению были готовы только около 30% школ в Украине.

Спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.



По словам Монастырского, больше всего детей будет учится в режиме онлайн в регионах, где проходят интенсивные боевые действия. В то же время, в западных областях школы готовятся также к приему детей, которые выехали с временно оккупированных территорий.

Оффлайн-обучение может производиться только при наличии надежного укрытия, в которое могут переместиться участники учебного процесса во время воздушной тревоги. Учредителям школ Минобразования рекомендует провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

обязательно проверить учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;

проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

определить и обозначить пути эвакуации;

создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;

создать запасы воды и медикаментов;

провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;

провести учебные занятия по здоровью, предоставлению домедицинской подготовки и т. п. ;

; подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий ( по возможности).

Согласно рекомедации архитекторов нормы укрытий для учебных заведений следующие:

отсутствие окон и транзитных коммуникаций;

наличие независимых источников электрического питания и генератора;

запасы еды и воды минимум на 48 часов;

места для сидения, лежания и приемов пищи, при этом мебель должна быть из негорючих материалов;

наличие 2-х выходов.

В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение — некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, а другие — онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

Глава МВД Монастырский сообщил, что более точные данные о количестве школ, где будет проходить очное обучение, будут известны к 24 августа.

21 июля министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что Министерство образования предлагает ввести в некоторых школах двойную форму обучения: онлайн и оффлайн.

Согласно идее министерства, родители самостоятельно будут принимать решение о том, в какой форме будут учиться их дети. Для детей, которые продолжат обучение онлайн, будут сформированы отдельные классы.

Шкарлет объяснил, что решение родителей не должно быть коллективным и даже в случае наличия в школе бомбоубежища, соответствующего нормам безопасности, родители учащихся могут отказаться от очного обучения ребенка.

По состоянию на 21 июля обучать детей в режиме онлайн намеревались 23% родителей.

В начала августа в Минобразования сообщили, что обучение в украинских школах с 1 сентября будет проходить в трех форматах:

онлайн;

оффлайн ( посещение школ);

посещение школ); смешанный формат.

Для учеников 7−11 классов Министерство образования совместно с YouTube запускает образовательную онлайн-платформу.

Новый учебный год в Киеве

По словам директора Департамента образования и науки КГГА Ольги Фиданян, в Киеве родители смогут выбирать форму обучения детей и в случае необходимости сменить ее во время учебного года.

10 августа Фиданян сообщила, что 1252 столичных образовательных учреждения должны выбрать формат обучения в течение 10 дней.

Еще 3 августа Фиданян говорила, что почти 70% родителей в Киеве выбрали для своих детей обучение в очном режиме с 1 сентября.

Также, по ее словам, около 20% киевских школьников 1 сентября будут находится за границей.

Фиданян рассказала, что почти 70% киевских школ имеют укрытия (не бомбоубежища), которые обновляют и ремонтируют в соответствии с требованиями и в которых дети будут в безопасности.

«Но даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие. То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение. Те же учебные заведения, где нет ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме», — добавила она.

Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер тоже сообщил, что в тех случаях, где эвакуация детей во время воздушной тревоги невозможна, комиссии, проводящие аудит готовности школ и вузов для работы в оффлайн-формате, могут их работу запретить.

Новый учебный год во Львове

Как сообщили во Львовском городском совете, во Львове учебный год начнется 1 сентября.

Ученики 1−5 классов будут учиться в очном формате.

Ученики 6−10 классов будут учиться преимущественно в очном формате, дистанционный формат возможен раз в неделю.

Ученики 11 классов будут учиться в смешанном очно-дистанционном формате в зависимости от семестра.

Окончательное решение о формате обучения будет принимать директор школы.

По данным Львовского горсовета 84% городских школ имеют свои укрытия, остальные должны заключить договора с заведениями поблизости, в которых есть укрытия.

Для переселенцев, которые живут в 80 школах ищут другое помещение.

Во Львовском горсовете отметили, что по состоянию на конец учебного года во львовских школах в режиме онлайн обучались 3 тысячи вынужденных переселенцев. Сколько их будет с 1 сентября, по состоянию на начало июля было неизвестно.

Новый учебный год в Харькове

В Харькове новый учебный год начнется в онлайн-формате. 13 июля Харьков посетил министр образования Шкарлет. Во время этого визита он отметил, что из 715 учреждений общего среднего образования в Харьковской области 223 повреждены или полностью разрушены.

«Несмотря на ежедневные ракетные удары и артиллерийские обстрелы, учебный год начнется в школах Харьковской области. Еще раз подчеркиваю — безопасность самое главное. Учитывая ситуацию в Харьковской области, это должен быть исключительно онлайн-режим. Решение о формате будет определено ОВА в августе», — сказал Шкарлет.

Мэр Харькова Игорь Терехов тоже заявлял, что учебный год в Харькове начнется в режиме онлайн.

Новый учебный год в Днепре

Вероятно, в дистанционном формате начнется учебный год и в Днепре. 1 августа мэр Днепра Борис Филатов в интервью изданию Наше місто заявлял, что городские власти склоняются к дистанционному формату обучения.

«Потому что, если не дай Бог что-то прилетит в районе школы… Не могу брать на себя такую моральную ответственность — перед детьми, родителями и Господом Богом. Понятно, что можно оборудовать цокольные этажи, возле школ можно уложить мешки, поставить щиты, принять другие меры. Но мы не обеспечим всех бомбоубежищами. А если несколько воздушных тревог? А как в ситуации постоянных воздушных тревог мы будет водить детей — из классов в убежище и обратно? Т. е. все равно учебного процесса не будет. А если по дороге кто-то потеряется, заблудится, еще что-то случится? Все это делает учебный процесс невозможным. И такая ситуация, к сожалению, будет по всей стране», — сказал Филатов.

12 августа на сайте горсовета Днепра появился проект решения об обучении в дистанционном формате.

Это решение должны принять депутаты на сессии горсовета и утвердить мэр.

Новый учебный год в Одессе

В Одессе новый учебный год, скорее всего, начнется в дистанционном формате.

grad.ua 1 августа писал, что из почти 300 школ города бомбоубежища есть только в четырех, еще в 33 есть обычные укрытия в подвалах.

Сообщается также, что отправить детей учиться в очном режиме в Одессе готовы только 10% родителей.

По словам директора городского департамента образования и науки Елены Буйневич, решение о том, обязаны ли все школы проводить обучение в дистанционном режиме, должен принять до 1 сентября глава Одесской ОВА. По ее словам, сейчас городские власти готовятся к смешанной форме обучения.

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