«Российские бойцы часто убивают себя». Интервью с журналистом Радио Свобода о том, что происходило во время освобождения Благодатного 20 июня, 21:10 NV Премиум Украинский военный в доме культуры освобожденного села Благодатное, Донецкая область, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Марьян Кушнир, журналист Радио Свобода, рассказал Radio NV, как бойцы российской армии, запуганные собственной пропагандой, совершают самоубийство чтобы не попасть в украинский плен и с какой большой проблемой столкнулись ВСУ.

— Хочу с вами поговорить, конечно, о том, что вы там увидели. Давайте сначала: кто именно из наших защитников освобождал Благодатное, что они рассказывают об этом процессе?

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— На самом деле там несколько подразделений. Я был непосредственно в 68-й отдельной егерской бригаде, которые участвовали в штурме этого населенного пункта. В частности, рассказывали нам о том, что непосредственно заместитель командира бригады управлял боем, когда штурмовали дом культуры. Он находится в центре населенного пункта. Там как раз закрепились российские войска, которые не согласились сдаваться в плен и держали оборону. В конце концов украинские войска выбили их из этого населенного пункта, закрепившись там и так пройдясь по всему населенному пункту.