Будем открывать огонь на поражение — мэр Ирпеня о борьбе с мародерами 3 апреля, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Ирпень, Киевская область, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В недавно освобожденном от российских оккупантов Ирпене сейчас работают над восстановлением коммуникаций и борются с мародерством.

Об этом сообщил мэр Александр Маркушин.

Он отметил, что в городе уже разминируют территории, разбирают завалы и патрулируют улицы. Также начала работать поликлиника, в которой есть круглосуточный пункт предоставления неотложной медицинской помощи.

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По словам Маркушина, одной из ключевых задач для местных властей является борьба с мародерством.

«Эту историю будем очень жестко закрывать. Если мародеры будут сопротивляться, будут стрелять, мы будем открывать огонь на поражение. Иначе не будет. У меня в городе мародеров не будет», — заявил мэр.

Кроме того, в течение двух недель в Ирпене хотят частично возобновить электро- и водоснабжение. Также работают над восстановлением связи. В городе уже запустили несколько вышек, а через три дня должны подключить еще три.

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