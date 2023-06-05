«Это эмоциональная месть». Путин лично приказал уничтожить руководство ГУР Украины ракетами — экс-глава Службы внешней разведки Кондратюк 5 июня, 18:26 NV Премиум Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк (Фото:NV)

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020—2021 годах, начальник Главного управления разведки Минобороны в 2015—2016 годах Валерий Кондратюк в эфире Radio NV ответил на вопрос ведущего Алексея Тарасова, действительно ли россияне считают, что удары по зданию ГУР в Киеве дестабилизируют Украину.

«Это эмоциональная месть, реакция на недовольство россиян по поводу отсутствия их безопасности. Или скажем так: они понимают, что именно Главное управление разведки стояло за поддержкой и организацией создания этих подразделений бывших военнопленных и добровольцев россиян, которые переходили на сторону Украины. И сегодня эти два подразделения — легион Свободы [России] и, соответственно, [Российский] добровольческий корпус усиливаются», — убежден Кондратюк.

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И речь идет, по его мнению, не только о заявках на членство, которые они получают.

«Их численность и боевое слаживание растут. И если до этого российские паблики комментировали, что такие подразделения фейковые и только существуют на бумаге, то последние действия [на территории Белгородской области] являются подтверждением [их реального существования]», — объясняет генерал-лейтенант.

И эта месть России ГУРовцам понятна, но запоздалая, считает он:

«Украине удалось не только в начале военных действий рассредоточить свои возможности — авиационные, артиллерийские, противовоздушные обороны, но и все специальные службы, все специальные ведомства сегодня также уже не находятся в одном месте».

Большой ошибкой россиян является и то, что они считают, что в Украине никто ничему не учится.

«По объему и по масштабам тех ракетных ударов, это, возможно, была личная команда [российского диктатора] Путина — уничтожить руководство Главного управления разведки. В связи с тем, что били баллистическим ракетами Искандер и время их обнаружения было очень-очень ограничено — до 10 минут», — пояснил Кондратюк.

Также он заверил, что ракеты не нанесли того вреда, которого ожидал враг.