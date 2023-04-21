Буданов о «заочном аресте» в РФ: Мне приятно, это хороший показатель нашей работы

21 апреля, 16:47
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отреагировал на свой «заочный арест» в России и пообещал работать еще лучше над противодействием оккупантам.

В комментарии УП он заявил, что удивлен тем, что раньше таких решений от страны-агрессора не было.

«Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше», — заявил он.

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21 апреля российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу об «организации террактов».

Суд не указывает, о каком «теракте» идет речь, но раньше кремлевская ФСБ называла главу украинской разведки «организатором взрыва» на Керченском мосту 8 октября 2022 года, который Россия незаконно построила в оккупированном Крыму.

В ГУР обвинения отвергли, назвав их «бредом». Буданов обещал, что Крымский мост разрушат, когда украинские войска освободят от российских оккупантов Крым.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Украинская разведка Кирилл Буданов Война России против Украины

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