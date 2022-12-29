Катастрофа для Беларуси. Лукашенко делает все, чтобы не воевать против Украины — Буданов 29 декабря, 10:41 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Спутник/Алексей Даничев/Кремлин в REUTERS)

По данным украинской разведки, белорусский диктатор Александр Лукашенко принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны, а именно ее большего привлечения к войне против Украины.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью BBC.

По словам Буданова, белорусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие их страны в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности 48-тысячной армии Беларуси.

Видео дня

Руководитель ГУР рассказал, что РФ пытается заставить Украину переместить войска с полей сражений на север. Недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы, но через несколько часов вернулся назад.

«Они делали это открыто днем, чтобы все это видели», — сказал Буданов, добавив, что пока не видит никаких признаков подготовки вторжения из Беларуси.

19 декабря Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры в Минске. Через несколько дней, 24 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси прилетел в Москву.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев отмечал, что Лукашенко и Путин обсудят более широкое привлечение Беларуси к войне.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 27 декабря сообщил, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка, а Украина контролирует ситуацию.