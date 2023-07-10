«Тотальная деградация». Ситуация с уровнем жизни на оккупированных россиянами территориях Украины напоминает Кубу — Буданов

10 июля, 13:02
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Разрушенные оккупантами дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Разрушенные оккупантами дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Pavel Klimov)

Украинские временно оккупированные территории по уровню жизни превратились в Кубу, заявил руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

«Украинские временно оккупированные территории за неполную человеческую жизнь стремительно превратились в Кубу, где с приходом коммунистов к власти началась тотальная деградация и изоляция страны, свернулись политические и экономические свободы, а само кубинское общество превратилось в гетто-заповедник дремучей стагнации», — сказал он.

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В ГУР заявили, что дальнейшее разрушение устаревшей инфраструктуры, падение социального капитала, тотальная деградация образования, культуры, науки, отсутствие возможностей какого-либо развития — вот на самом деле цена так называемого освобождения, о котором врал Кремль во время оккупации украинских территорий еще в 2014 году.

Такую же «Кубу» путинский режим выращивает в гетто Приднестровья.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Куба Кирилл Буданов Война России против Украины

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