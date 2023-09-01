Подразделение ГУР Шаман не направлено на ликвидацию российских генералов — Буданов 1 сентября, 20:53 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Шаман не направлено на ликвидацию российского генералитета.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН, отвечая на вопрос, не заточено ли это подразделение на ликвидацию российского генералитета.

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«Это наше боевое подразделение спецназначения, и они воюют достаточно неплохо. Все, с кем они сталкиваются… думаю, им эти встречи запоминаются. И нет. Этим занимаются другие люди», — сказал Буданов.

Отдельно он отметил, что спецподразделение было в Крыму в 2016 году и что там были и другие сотрудники военной разведки, которые там будут и в дальнейшем. «И не только наши (ребята будут там — ред.). Крым будет возвращен, Крым — это наше. Никакая РФ там быть не может. Это наше и больше ничье», — заявил руководитель ГУР.

Ранее The Times проинформировало, что бойцы элитного батальона Главного управления разведки Шаман уже не первый год совершают рейды на инфраструктуру в тылу россиян, и перед ними якобы стоит новая задача: убить высокопоставленных российских офицеров.