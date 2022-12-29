Буданов предположил, что россияне продолжат бить по энергетической инфраструктуре Украины 29 декабря, 13:55 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев / НВ)

Российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине. Но уровень атак может быть не таким мощным как раньше, из-за сокращения запасов врага.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

По его словам, удары по энергетической инфраструктуре, вероятно, будут продолжены. Впрочем, Буданов предположил, что «Россия не сможет выдержать уровень атак из-за сокращения ракетных запасов и неспособности своей промышленности пополнить их».

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Несмотря на то, что Иран предоставил россиянам беспилотники, которые используются при атаке противника, руководитель разведки говорит, что пока Тегеран отказывается поставлять ракеты Москве.

Поскольку иранская сторона отдает себе отчет, что западные страны, вероятно, введут соответствующие ограничения против Тегерана, который уже находится под разрушительными санкциями из-за его ядерной программы.

В четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских захватчиков. Целями российских ракет снова стали объекты критической инфраструктуры.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинской ПВО удалось перехватить 54 из 69 крылатых ракет.