Россия не готова к войне на десятилетия — Буданов

27 февраля, 19:10
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Кирилл Буданов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Кирилл Буданов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Россия не готова к ведению долгой войны против Украины, ведь ее ресурсы ограничены, заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В интервью Голосу Америки он подчеркнул, что не верит в длительное нестабильное перемирие с Россией.

«Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа», — сказал он.

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По его словам, Россия всячески показывает, что готова на «войну на десятилетия», но на самом деле ее ресурсы достаточно ограничены — как во времени, так и объемах. И руководство страны об этом знает.

4 января Буданов заявил, что боевые действия в марте будут «самыми ожесточенными».

6 декабря он сказал, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Кирилл Буданов Война России против Украины

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