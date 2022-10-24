«Использует террористические методы». Сейчас Россия не бьет по военным объектам, а только по гражданским — Буданов 24 октября, 11:42 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас россияне не бьют по военным объектам Украины, а только по гражданским.

«Интересный момент: весь предыдущий период россияне в основном били по военным объектам, меньшим количеством — по гражданским. А сейчас по военным они вообще не бьют, а бьют только по гражданским. Это еще раз подтверждает мое утверждение, что Россия является государством-террористом и использует террористические методы для достижения своей цели», — сказал он в интервью Украинской правде.

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По его словам, все, что делает сейчас Россия, — это акт терроризма.

«Самая главная цель — посеять панику, страх, неуверенность в завтрашнем дне. Паника и страх — это главное оружие террора», — сказал он.

Буданов заявил, что оккупанты пытаются нанести серьезные потери украинскому энергетическому сектору и прекратить экспорт электроэнергии из Украины, чтобы нанести еще и экономический удар.



«В общем, как они говорят, погрузить Украину в сплошную тьму и холодную зиму — это их мечта. Но, поверьте, этого не произойдет, все наши службы работают соответствующим образом, и их мечты не осуществятся. Осложнения действительно есть, но критического пока ничего нет», — сказал он.

18 октября Россия нанесла очередной удар по Киеву. По меньшей мере три попадания зафиксированы по объекту энергообеспечения в Днепровском районе на левом берегу столицы.

Днем ранее Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.