«Расплата придет». Переломный момент в войне уже начался — Буданов

25 августа, 11:03
Поделиться:
Буданов заявил, что переломный момент в войне уже начался (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Буданов заявил, что переломный момент в войне уже начался (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне уже начался переломный момент.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши — и армия страны-агрессора на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

Видео дня

Буданов заявил, что армия РФ «отнюдь не вторая армия мира, и даже не четвертая» и «расплата придет».

Читайте также:

«Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они начинают видеть и чувствовать, что война — это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался», — сказал начальник ГУР МО Украины.

В июне Буданов заявлял, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины.

Он также предполагал, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически к нулю.

https://www.youtube.com/watch?v=TmT6dY5sUY8
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X