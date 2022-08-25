«Расплата придет». Переломный момент в войне уже начался — Буданов 25 августа, 11:03 Буданов заявил, что переломный момент в войне уже начался (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне уже начался переломный момент.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия не так уж сильна, системы ПВО не так уж хороши — и армия страны-агрессора на самом деле не способна защитить временно оккупированную украинскую территорию.

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Буданов заявил, что армия РФ «отнюдь не вторая армия мира, и даже не четвертая» и «расплата придет».

«Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они начинают видеть и чувствовать, что война — это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался», — сказал начальник ГУР МО Украины.

В июне Буданов заявлял, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины.

Он также предполагал, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически к нулю.

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