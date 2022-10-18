«Клиент Гааги». Гиркин уже прибыл на оккупированную территорию Украины — Буданов 18 октября, 17:36 Главарь террористов Гиркин (Фото:ГУР)

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин уже прибыл на оккупированную территорию Украины, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Известно одно из его местонахождений, он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, все остальное - давайте подождем», — сказал он в интервью Орестократии.

По словам Буданова, шансы поймать Гиркина есть.

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«Кстати, интересный факт: кроме того всего шлака, который отправляют на тот номер телефона, появилось несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим», – сказал он.

Буданов заявил, что 100 тысяч долларов за передачу в плен Гиркина "это, в принципе, не так дорого за такое лицо".

«Он является важным носителем информации, и прежде всего для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже „не наш“ будет», — сказал он.

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о вознаграждении на сумму $100 тысяч за передачу в плен бывшего главаря террористов «ДНР» боевика Игоря Гиркина (Стрелкова).

Первым о вознаграждении на сумму $10 тысяч за взятие Гиркина в плен объявил украинский активист, волонтер Сергей Стерненко. Позже к нему присоединились Тарас Тополя, Валерий Маркус, Сергей Стаховский и Сергей Гайдай — сумма возросла до $50 тысяч.

14 августа СМИ сообщили, что Гиркина задержали в оккупированном Крыму, когда тот с поддельными документами ехал на войну против Украины. Он эту информацию отверг, но заявил, что «на фронте я рано или поздно буду непременно».

