Буданов: Потенциал РФ для наступательных действий абсолютно исчерпан

16 мая, 18:52
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Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

По данным украинской разведки, потенциал РФ для серьезных наступательных действий абсолютно исчерпан, но оккупанты еще имеют потенциал для обороны.

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью программе Разные люди.

«Он (наступательный потенциал — ред) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны», — сказал Буданов.

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По данным ГУР, оккупанты построили эшелонированную, правильную и мощную оборону.

«Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции», — сказал Буданов.

Ранее глава разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия, скорее всего, не сможет провести «значительную наступательную операцию в этом году» из-за нехватки боеприпасов и живой силы — независимо от того, будет ли украинское контрнаступление успешным или нет.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Разведка Войска РФ Наступление Кирилл Буданов

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