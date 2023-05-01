«Продолжение следует». В ГУР прокомментировали появление фото Буданова на улицах Москвы

1 мая, 17:57
Поделиться:
На улицах Москвы появились загадочные листовки (Фото:Telegram)

На улицах Москвы появились загадочные листовки (Фото:Telegram)

Представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал появление фото главы украинской разведки Кирилла Буданова на улицах Москвы.

Об это сообщает 24 канал.

«Вся сила режима Путина, которую можно только вообразить, сконцентрирована в Москве. И даже там они не могут контролировать процесс. И не могут контролировать появление — пока мы говорим об изображении — руководителей украинских спецслужб», — заявил представитель ГУР.

Видео дня

Читайте также:

Музыканты уверены, что летом 2024 года Крым уже будет освобожден (Фото:antytila_official/Instagram) Билеты уже в продаже. Группа Антитіла анонсировала концерт в Крыму

Юсов добавил, что «продолжение следует», в частности с участием самих россиян, поскольку в России есть, по его словам, большое количество граждан, как этнические русские, так и представители коренных народов, которые уже готовы к борьбе с режимом Путина и понимают, что это внутренняя оккупация.

«Они борются и проявляют свою готовность совершенно по-разному», — сказал представитель ГУР.

Ранее в соцсетях появились фото листовок, которые, как утверждается, были обнаружены в Москве. На одной из них фотография Буданова с надписью «Наш президент», на другой — совместное фото Буданова с главой СБУ Василием Малюком и подпись на русском «Как дела».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Москва Разведка ГУР Кирилл Буданов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X