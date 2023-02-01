Буданов уверен, что РФ не применит ядерное оружие

1 февраля, 05:30
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Кирилл Буданов (Фото:СтопКор/Facebook)

Кирилл Буданов (Фото:СтопКор/Facebook)

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что Россия не применит ядерное оружие.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Россия - страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к ее распаду. И они это очень хорошо знают", - заявил Буданов.

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Ранее Буданов сообщил, что в Украине воюют около 326 тысяч российских оккупантов.

Глава ГУР спрогнозировал, что страна-агрессор Россия в этом году сосредоточится на попытках захватить больше территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, новое наступление из Беларуси маловероятно и угроза по этому направлению — попытка отвлечь и разделить Силы обороны Украины. Буданов также сказал, что Украина должна "сделать все, чтобы Крым вернулся домой к лету".

https://www.youtube.com/watch?v=VXdctle9v6s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Ядерное оружие Война в Украине Кирилл Буданов Война России против Украины

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