Буданов: Убивали и будем убивать русских где угодно в этом мире до полной победы Украины 7 мая, 21:44 Начальник ГУР Кирилл Буданов в своем кабинете (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов говорит, что украинские спецслужбы убивали и будут убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины.

Об этом Буданов сказал в интервью Yahoo News. Журналист издания спросил о причастности ГУР к ликвидации в Москве пропагандистки Дарьи Дугиной, а также к взрыву на Керчинском мосту.

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В ответ Буданов сказал: «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины».

При этом он подчеркнул, что то, что россияне называют «терроризмом», украинцы считают освобождением.

«Меня пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но я хочу начать с того, что то, что они называют „терроризмом“, мы называем освобождением. И это началось не потому, что я сошел с ума и начал убивать людей в Москве. Это произошло потому, что они вторглись в нашу страну еще в 2014 году», — подчеркнул глава украинской разведки.

В конце апреля Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал Буданова по обвинениям в организации террористической группировке, незаконном обороте оружия и терроризме. Российские СМИ писали, что «арест» Буданова связан с подрывом на Керчинском мосту минувшей осенью.