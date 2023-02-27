ВСУ в первую очередь нужна штурмовая авиация, а не F16 — Буданов 27 февраля, 20:04 Кирилл Буданов (Фото:Jessica Koscielniak / USA TODAY via Reuters)

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ на данном этапе нужна штурмовая, а не истребительная авиация.

«По моему мнению, нам нужна штурмовая авиация. F16 и тому подобные платформы не являются штурмовой авиацией. Штурмовая авиация в США, это, прежде всего, самолеты А10, Thunderbolt II. Это также армейская авиация, но это ударные вертолеты типа AN64 и так далее. Эти воздушные платформы предназначены для удара по земле», — сказал Буданов.

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Он добавил, что это его субъективное видение и, возможно, президент и его окружение, которые настаивают на передаче Украине истребителей F16, видят другую концепцию.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV назвал три вида оружия, которые необходимы Украине на данном этапе войны. По его словам, для этого этапа войны нужны дальнобойные ракеты, бронетехника и штурмовая авиация.

Подоляк объяснял, что штурмовая авиация — это авиация «которая на сверхнизких высотах может прикрывать наши наступательные отряды, то есть наших идущих вперед ребят», уничтожая российское вооружение и оккупантов ближе к линии фронта. Однако обучение ее использованию длится даже дольше, чем обучение использованию танков.