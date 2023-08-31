Россия передала Беларуси первые ядерные боеголовки, но Минск не умеет ими пользоваться — Буданов 31 августа, 18:30 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия несколько дней назад передала в Беларусь первые ядерные боеголовки. Начальник ГУР добавил, что, по мнению Москвы, Минск абсолютно не готов к их эксплуатации.

Об этом сообщает 1+1.

В интервью журналистке Наталье Мосейчук Буданов сообщил, что ядерное оружие в Беларуси — это «большая геополитическая игра», а также средство сдерживания и повышения ставок.

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«Кстати, в отношении ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены», — сказал глава ГУР.

Буданов добавил, что до передачи ядерного оружия в Беларусь проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами.

«Я читал оригиналы документов по результатам тренировок. Довольно нехорошие для Беларуси документы», — сказал он.

Он объяснил, что российское 12 управление, которое отвечает за ядерные заряды, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами на ракетных комплексах Искандер была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации ядерного оружия.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

22 августа президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна-террорист Россия находится в процессе переброски ядерного оружия малой дальности в соседнюю Беларусь.