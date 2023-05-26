Буданов был скрытным отличником. Сокурсник руководителя ГУР рассказал, как тому удалось стать разведчиком, обучаясь на десантника 26 мая, 19:41 NV Премиум Под присмотром святых: Александр Фацевич, замглавы Нацполиции (слева), учился с Кириллом Будановым (третий слева) в Одесском институте Сухопутных войск. Теперь товарищи встречаются изредка (на фото — у предстоятеля ПЦУ Епифания) (Фото:ПЦУ)

Стало известно, как Кирилл Буданов, студент института Сухопутных войск и будущий десантник, прошел путь до первого разведчика страны.

В молодом возрасте глава ГУР Кирилл Буданов был скрытным и самодостаточным, рассказал NV Александр Фацевич, заместитель главы Нацполиции, который учился вместе с главным военным разведчиком страны в одной роте Одесского института Сухопутных войск, только в разных взводах. Общались они часто, особенно когда проходили так называемый курс молодого бойца — начальный этап подготовки, включающий немало физических упражнений.

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Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.