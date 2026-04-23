«Никто не вправе торговать землей». Буданов заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и должна объединиться, чтобы не допустить слабости и сохранить государство.

Об этом он сказал в четверг, 23 апреля, во время Kyiv Security Forum.

«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался», — подчеркнул Буданов.

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По его словам, по Донбассу уже наработан вариант решения, который в первую очередь будет отвечать интересам Украины. Он добавил, что «никто здесь не в праве торговать землей».

«Никто, думаю, в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра нашей территории. В этом я абсолютно уверен. То, что мы не пришли к согласию, это тоже известная всем информация. Но для этого и существует этот процесс. Он может достичь или не достичь своей цели. Это тоже нормальная ситуация. Мы готовы к любому развитию событий», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что если страна будет оставаться сильной, она будет иметь пространство для маневра, а в случае слабости ей будут навязывать условия.

«Мы находимся в состоянии, когда, если мы будем слабыми, с нами вообще никто разговаривать не будет…», — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Кроме этого, Буданов отметил, что украинцам необходимо объединиться ради выживания государства, потому что «других вариантов не будет».

31 марта Зеленский заявил, что Россия выдвигает требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донбасса, и «тогда война закончится», а если Украина в течение двух месяцев не выйдет, то РФ захватит Донбасс и «потом будут другие условия».

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не ставила Украине никаких дедлайнов по выводу войск из Донбасса. При этом он сказал, что вывести войска Украины с Донбасса «нужно сегодня, а лучше это было сделать вчера».

Зеленский неоднократно подчеркивал, что позиция Украины по территориальным вопросам не изменилась. Киев не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области. В частности, в интервью Corriere Della Sera, опубликованном 3 марта, он заявил, что Украина не оставит Донбасс и его 200 000 жителей, поскольку отступление откроет России путь к центру страны и не остановит новых требований Кремля.

