Оккупантам не спрятаться. Буданов предположил, что удары по территории России будут все глубже и глубже 2 января, 19:39 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев / НВ)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не стал брать на себя ответственность за удары по российским авиабазам, но предположил, что подобные удары будут «все глубже и глубже».

В ходе интервью ABC Буданова спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе, на что он сказал: «Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Только после окончания войны».

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Он добавил, что очень рад видеть такие атаки, и на вопрос, будет ли их больше, ответил: «Думаю, да».

«[Они будут] все глубже и глубже», — ответил Буданов на дополнительный вопрос журналистки, насколько глубокими могут быть эти удары.

Буданов также напомнил, что Крым — это территория Украины, поэтому там Украина может применять любое оружие, которое считает нужным.

7 декабря советник украинского правительства по обороне в комментарии Financial Times на правах анонимности заявил, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России, поэтому вскоре эти удары могут достичь Сибири.

Россия практически ежедневно сообщает об атаках дронов на своих авиабазы. Местные власти обвиняют в этом Украину, однако Киев не подтверждает и не опровергает эти сообщения.