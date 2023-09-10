Профессиональная российская армия закончилась еще осенью прошлого года — Буданов 10 сентября, 17:00 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что война против Украины не пошла на пользу режиму российского диктатора Владимира Путина, а «военная мощь» России сильно деградировала.

Такое мнение Буданов высказал на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, которая состоялась в Киеве 8−9 сентября.

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«Война не пошла на пользу путинскому режиму: экономика не выдерживает, это — факт. Финансы держатся на запасах, а военная мощь сильно потеряла за время войны», — подчеркнул он.

По его словам, профессиональная армия в стране-агрессоре России закончилась осенью 2022 года. Сейчас россияне воюют мобилизованными, а производство нового оружия и техники в РФ на низком уровне.

Буданов также отметил, что это первая война, где были использованы абсолютно все виды вооружения.

«О какой эскалации можно говорить, если привлечены абсолютно все типы вооружений: от подводных лодок до стратегических бомбардировщиков. Нужно изменить логику: не все в руках Российской Федерации, и не все в руках других игроков на мировой арене, что-то зависит и от нас», — отметил руководитель ГУР.

Кроме того, Буданов предостерег от «эйфории и шапкозакидательских настроений», потому что противник учится, в частности, перенимая успешную тактику Сил обороны Украины.

«С точки зрения креативности и гибкости мы все еще побеждаем Россию. Путинский режим уже не такой мощный. Но это все еще непреодолимый враг и нельзя просто так говорить, что у них все абсолютно плохо. Они адаптируются. Хорошо построили не одну линию обороны. Но наше движение продолжается!» — подчеркнул он.

Генштаб ВСУ в воскресенье, 10 августа, сообщил, что в Украине за сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 268 тысяч военных.