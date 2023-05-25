«Пленных и раненых не брать». В ГУР рассказали подробности крымской операции, в которой лично участвовал Буданов 25 мая, 18:55 NV Премиум В тылу врага. Нынешний глава ГУР Кирилл Буданов (второй слева) во время осуществления спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году (Фото:DR)

Глава военной разведки Кирилл Буданов в свое время заходил в Крым как командир спецгруппы, чтобы не допустить прорыва российского десанта.

Под личной командой Кирилла Буданова особая группа ГУР МО провела операцию в оккупированном Крыму. Произошло это в 2016 году, когда нынешний глава военной разведки был офицером-спецназовцем.

Видео дня

Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.