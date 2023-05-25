«Пленных и раненых не брать». В ГУР рассказали подробности крымской операции, в которой лично участвовал Буданов

25 мая, 18:55
NV Премиум
Поделиться:
В тылу врага. Нынешний глава ГУР Кирилл Буданов (второй слева) во время осуществления спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году (Фото:DR)

В тылу врага. Нынешний глава ГУР Кирилл Буданов (второй слева) во время осуществления спецоперации в оккупированном Крыму в 2016 году (Фото:DR)

Автор: Максим Бутченко

Глава военной разведки Кирилл Буданов в свое время заходил в Крым как командир спецгруппы, чтобы не допустить прорыва российского десанта.

Под личной командой Кирилла Буданова особая группа ГУР МО провела операцию в оккупированном Крыму. Произошло это в 2016 году, когда нынешний глава военной разведки был офицером-спецназовцем.

Видео дня

Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.

Теги:   Кирилл Буданов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X