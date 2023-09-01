Буданов о завершении войны: Отгородиться от России не получится. Через десять лет начнут готовить реванш 1 сентября, 11:15 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что после победы Украины через определенное время Россия захочет взять реванш. Для этого стране-агрессору понадобится как минимум десяти лет, предполагает он.



Об этом Буданов заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его мнению, «отгородиться большим забором, рвом с крокодилами» и забыть о России не получится, потому что «со временем может произойти реваншизм». Для этого россиянам потребуется военное восстановление.

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«Как раз 10 лет — это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет. И если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет», — заявил глава ГУР.

Ранее Буданов говорил, что Россия имеет достаточно человеческого ресурса и только за счет него может держать оборону хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать.

Согласно опросу, по состоянию на 29 августа 83% украинцев будут считать победой Украины в войне возвращение всех захваченных Россией территорий, включая Крым.