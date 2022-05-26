«Было 16 вертолетов». Буданов рассказал подробности полетов украинских летчиков в заблокированный Мариуполь 26 мая, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео/Ukrinform TV/Youtube)

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил новые детали полетов украинских летчиков для доставки помощи защитникам Мариуполя, заблокированным на заводе Азовсталь.

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«Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины», — сказал Буданов в интервью The WarZone.

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Экипажи вертолетов Ми-8, летали в Мариуполь по два борта, а один раз вылетели сразу четыре борта, сказал он.

Буданов сообщил, что в Мариуполь на помощь украинским военным отправились 16 вертолетов, два из которых были сбиты оккупантами во время пятого и седьмого вылетов. По его словам, еще один из вертолетов был сбит, когда отправлялся на помощь другому подбитому вертолету.

Глава разведки добавил, что всего было семь вылетов: вертолеты доставляли на Азовсталь оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, а также дополнительно 72 бойца полка Азов на помощь украинским защитникам.

Данных о жертвах и пострадавших Буданов не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что во время украинских миссий на Азовсталь погибло «очень большое количество наших летчиков».

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносили по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация всех гражданских с Азовстали закончилась 7 мая. По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментируют эту информацию.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.

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