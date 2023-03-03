Буданов прогнозирует «решающую битву» между Украиной и РФ этой весной 3 марта, 21:38 Кирилл Буданов (Фото:Офис президента)

К концу весны у России закончатся «военные инструменты» для достижения своих целей в Украине, а весной 2023 года будет решающая битва, которая станет последней в этой войне.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью USA Today.

Глава ГУР считает, что Украина и Россия сразятся весной в «решающей битве, и эта битва станет последней перед окончанием войны». Он не объяснил, чем обоснованы его прогнозы.

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«Россия растратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружений и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии восполнить эти потери. Она изменила свою военную субординацию», — сказал Буданов.

Он также заявил, что война не закончится, пока Крым не будет освобожден от российских оккупантов.