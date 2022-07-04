Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября — Буданов

4 июля, 12:00
Оккупанты планируют провести «референдум» в Херсоне (Фото:www.svoboda.org)

Оккупанты планируют провести «референдум» в Херсоне (Фото:www.svoboda.org)

Страна-агрессор Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Однако, по его словам, «между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь».

«Они готовятся. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Видео дня

Буданов добавил, что у оккупантов до конца не определен сценарий.

Читайте также:
Битва за город будет тяжелой. ВСУ стоят в километре от пригородов Херсона — The Economist

«Они готовятся к „присоединению“, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых „народных республик“, создание одной большой „народной республики“, „присоединение“ обширной территории к России, „присоединение“ отдельной территории к России — это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=l2MJDhjUsFs
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Кирилл Буданов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Виктор Шевченко
Совладелец группы логистических компаний ZAMMLER
Транспортный безвиз Украины с ЕС: Преимущества и подводные камни

Случилось то, чего многие годы ждали украинские перевозчики и экспортеры — Мининфраструктуры подписало соглашение с ЕС о либерализации автомобильных перевозок. В народе его окрестили «транспортным безвизом».

4 июля, 16:10
Эксперты
Сергей Рахманин
Народный депутат (Голос)
ВСУ отступили из Лисичанска. Что дальше?

Главной цели, к которой враг стремился, по меньшей мере, с конца апреля, полного окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской области, достичь не удалось

4 июля, 16:08
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

4 июля, 12:05
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X