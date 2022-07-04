Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября — Буданов 4 июля, 12:00 Оккупанты планируют провести «референдум» в Херсоне (Фото:www.svoboda.org)

Страна-агрессор Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Однако, по его словам, «между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь».

«Они готовятся. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа», — сказал он в интервью РБК-Украина.

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Буданов добавил, что у оккупантов до конца не определен сценарий.

«Они готовятся к „присоединению“, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых „народных республик“, создание одной большой „народной республики“, „присоединение“ обширной территории к России, „присоединение“ отдельной территории к России — это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день», — сказал он.

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