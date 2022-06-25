«Интенсивность боевых действий снизится почти до нуля». Буданов рассказал, когда начнется переломный момент в войне 25 июня, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Глава украинской разведки Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео/Ukrinform TV/Youtube)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины. Он также предполагает, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически до нуля.

Об этом он рассказал в интервью ITV news.

«Украина вернется к границам 1991 года, и мы не рассматриваем никаких других сценариев. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют миру, что переломный момент начинает происходить», — сказал Буданов.

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Руководитель ГУР считает, что Украина вернет контроль над своими территориями «в обозримом будущем».

«Я уже говорил и повторю еще раз: до конца года активные боевые действия сойдут практически на нет. В обозримом будущем мы восстановим контроль над нашими территориями», — добавил он, отметив, что Украине все еще нужно больше оружия.

По его словам, война против Украины закончится для России катастрофой.

«[Владимир] Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого», — подытожил он.

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