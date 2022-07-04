В августе будут первые победы. Концом войны должен стать выход Украины на границы 1991-го, это может произойти в следующем году — Буданов

4 июля, 11:21
Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что война России против Украины должна закончиться выходом Украины на границы 1991 года.

«Это выход на границы по состоянию на 1991 год, это будет концом этой всей авантюры, которую Россия сделала», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, когда это может произойти, Буданов заявил, что это может произойти в следующем году.

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По его словам, под конец года будет «состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся».

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«Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю», — сказал он.

Буданов заявил, что в августе весь мир увидит первые победы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=vjL3I_u4H8M
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Кирилл Буданов Война России против Украины

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