Зависит от разных факторов. «Видимых результатов» контрнаступления Украины в Херсонской области следует ожидать в августе — Буданов 25 июня, 19:43 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина должна увидеть «видимые результаты» контрнаступления во временно захваченной российскими оккупантами Херсонской области уже в августе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Reuters.

По его словам, контрнаступление в регионе будет сложным, но возможным.

На вопрос агентства относительно таких планов Буданов ответил: «…С августа следует ожидать видимых результатов военной деятельности от Украины. Просто подождите немного — и посмотрим, что это принесет».

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Он сказал, что сейчас можно увидеть, как «определенные события происходят, они не значимы, но происходят». Буданов рассказал, что контрнаступление будет зависеть от разных факторов. В частности, от того, будет ли у Украины хорошо оборудованная и обеспеченная концентрация сил, что, по его словам, зависит от помощи иностранных партнеров.

По мнению главы разведки, Украина может добиться победы против России только с помощью военной силы. Стратегию Буданов описал так: стабилизировать ситуацию, получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, «чтобы вернуть всю нашу территорию».

«Нам не стоит ждать чуда, что они (россияне — ред.) устанут, перестанут хотеть воевать и т. д. Мы отвоюем свою территорию в результате нашего контрнаступления», — подчеркнул он.



Ранее Буданов заявил, что переломный момент в полномасштабной войне России против Украины может наступить в августе. Он предположил, что к концу года интенсивность активных боевых действий снизится практически до нуля.

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