«Там поля мертвых тел». Буданов рассказал, что его потрясло во время визита в Бахмут 4 января, 15:53 Кирилл Буданов (Фото:ОПУ)

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о своем визите в Бахмут Донецкой области, где происходят самые ожесточенные бои на фронте.

«Солдаты показали мне участок, где трупы свалены в кучу, как в кино», — сказал глава украинской разведки в интервью ABC News.

Буданов рассказал, что в районе украинского города, который атакуют россияне, «сотни трупов просто гниют в открытом поле».

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«Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют через это поле, они используют эти тела для укрытия как щит. Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел», — сообщил он.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город.

Войска РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

Буданов посетил Бахмут 27−28 декабря. Во время своего двухдневного визита на фронт он посетил те позиции, где работают украинские разведчики-спецназовцы.