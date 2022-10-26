Буданов прокомментировал выдумки Кремля о «грязной бомбе» 26 октября, 20:06 Глава украинской разведки Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов назвал обвинения Кремля о том, что Украина якобы готовит грязную бомбу «чем-то вроде шутки». Он также подчеркнул, что Киев не планирует ничего подобного.

«Это вопрос, который стал чем-то вроде шутки. И мой ответ прямой: мы не готовимся. Мы не работаем над грязной бомбой», — сказал Буданов в комментарии CNN.

Он напомнил, что Украина пригласила инспекторов МАГАТЭ на объекты, на которых, как утверждает Россия, разрабатываются бомбы.

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«Абсолютно поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их. Мы ждем, когда они посетят все ядерные объекты», — сказал Буданов.

Он добавил, что чем раньше они прибудут, тем быстрее Украина сможет снять обвинения Кремля.

23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу позвонил министрам Китая и Индии и также рассказал им о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».