Успокойтесь все, это исключительно угрозы — Буданов о вероятности применения Россией ядерного оружия 17 апреля, 22:20 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Буданов (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины/Facebook)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что применение Россией ядерного оружия маловероятно.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают», — пояснил Буданов.

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15 апреля спикер Минобороны Украины Алексей Мотузянык заявил, что Киев и западные партнеры не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предупреждает, что угроза использования РФ ядерного оружия не должна восприниматься «легкомысленно», поскольку российский диктатор Владимир Путин сталкивается с неудачами в Украине. При этом он подчеркнул, что США пока не видят никаких признаков того, что Россия готовится пойти на такой шаг.



Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что страна-агрессор может решиться на применение ядерного оружия. Но президент отмечал — Россия сможет использовать ядерное оружие, когда будет чувствовать преимущество над оппонентом, а не когда РФ будут загнана в угол, как считают некоторые западные лидеры.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину РФ применит ядерное оружие только тогда, когда возникнет угроза существованию страны-агрессора.



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